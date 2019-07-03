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Нашедшей "радиоактивный астероид" мужчина пожалел об этом

Житель Черкасс утверждает, что камень излучает радиацию и несет опасность для окружающих

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:56
Мужчина перепутал обычный камень с астероидом
Мужчина перепутал обычный камень с астероидом
Фото: Depositphotos

Патрульная полиция Черкасской области выписала штраф местному жителю, который нашел камень на пляже и ошибочно решил, что это "радиоактивный астероид". 

"В ночь на 2 июля в 03.00 патрульная полиция получила сообщение от жителя Черкасс. Мужчина якобы обнаружил в районе пляжа "Марина" астероид. Он отметил, что камень несет опасность, поскольку излучает радиацию, и находку немедленно необходимо обезвредить", – пишет пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в Facebook.
 

Прибывшие на место патрульные увидели камень, который, по их мнению, мало напоминает астероид. Доводы заявителя об опасности не вызвали у правоохранителей доверия.

Смотрите также в сюжете о том, как астероид-убийца приближается к Земле:

В итоге мужчина получил штраф за неоправданный вызов – ему вручили постановление по ст.183 КоАП ("Заведомо неправдивый вызов"). Пресс-служба призвали граждан сознательно относиться к вызовам полиции и не забывать, что за неправдивый вызов предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Ранее "Сегодня" писали, что к Земле приблизился астероид огромных размеров. Кроме того, ученые раскрыли тайну загадочного астероида

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Источник: Сегодня
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