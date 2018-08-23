Нашли "детеныша дракона" из "Игры престолов": появилось видео

Запись поразила фанатов популярного сериала

Дракон. Фото: HBO

Пользователь Reddit под ником dickfromaccounting опубликовал короткий ролик с анимированным драконом Alduin. Муляж маленького дракона размещен на кухонном столе и выглядит максимально реалистично. На записи видно, как у "существа" шевелится хвост, крутится голова, а затем оно взлетает.

За считанные часы видео собрало 35 тысяч просмотров и сотни комментариев. "Вот так выглядит будущее ролевых игр", "Мне грустно, что это не реальный дракон", " Я смотрю это снова и снова – просто невероятно", "Что это вообще такое?", "Это разрушает мне мозг", "Напоминает маленького дракона из Гарри Поттера", "Да, но мне больше похож на одного из питомцев Дейенерис из "Игры престолов", – пишут юзеры.

Напомним, стало известно, что в 8-м сезоне зрители снова смогут увидеть Рейгара Таргариена – во флэшбэках.

Кроме этого, мы писали о том, что режиссеры "Игры престолов" рассказали об отношениях Джона Сноу и Дейенерис Таргариен в 8-м сезоне. До старта нового сезона сериала "Игра престолов" осталось не так и много и букмекеры уже начали принимать ставки, кто займет Железный трон. Фанаты, конечно, строят различные теории относительно дальнейшего развития отношений Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. И недавно режиссеры Алан Тейлор и Джереми Подесва рассказали некоторые подробности заключительного сезона.