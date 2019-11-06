Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нашли во дворе: бродячий щенок оказался редким чистокровным динго

Животное является единственным плацентарным хищником в фауне Австралии до прихода европейцев

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:55
Альпийский динго по кличке Ванди Фото: instagram.com/wandi_dingo
Альпийский динго по кличке Ванди
Фото: instagram.com/wandi_dingo

Житель сельского города Вандилигонга в австралийском штате Виктория нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что он является редким альпийский динго. То есть одним из 40 оставшихся особей этого вида, пишет ScienceAlert.

INSTAGRAM

"На восточном побережье Австралии вы не найдете популяцию чистокровного динго. Это просто невероятно", – заявил Рики Спенсер, доцент кафедры зоологии в Университете Западного Сиднея.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Читайте также:
Невероятное видео: собака заставила людей спасти ее щенков из-под завалов

Австралийский альпийский динго считается вторично одичавшей собакой, единственным плацентарным хищником в фауне Австралии до прихода европейцев. При этом большинство оставшихся особей динго в регионе – смесь этих животных с обычными собаками. Ученые отмечают, что до сих пор не ясно, откуда на заднем дворе дома в Вандилигонге оказался такой щенок.

INSTAGRAM

Сейчас Ванди отправлен в центр разведения и сохранения особей динго в Австралии, где в дальнейшем его будут изучать и анализировать поведение. После этого он, вероятно, будет выпущен в дикую природу.

Ранее "Сегодня" сообщали, что цены на бельгийских овчарок малинуа рекордно выросли из-за недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Кроме этого, мы писали о крошечном беспородном псе, который пожертвовал жизнью ради хозяйки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
10-месячный щенок поджег зажигалкой дом: курьезное видео Слишком толстый пес застрял на дереве во время прогулки: видео Пес принес пиво хозяйке и стал звездой сети: видео Трогательная встреча хозяйки с псом восхитила сеть: видео
видео Австралия собака курьез порода пес
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 10:52Travel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Новости партнеров

Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Названы 100 лучших фильмов десятилетия