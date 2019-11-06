Нашли во дворе: бродячий щенок оказался редким чистокровным динго

Животное является единственным плацентарным хищником в фауне Австралии до прихода европейцев

Альпийский динго по кличке Ванди Фото: instagram.com/wandi_dingo

Житель сельского города Вандилигонга в австралийском штате Виктория нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что он является редким альпийский динго. То есть одним из 40 оставшихся особей этого вида, пишет ScienceAlert.

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"На восточном побережье Австралии вы не найдете популяцию чистокровного динго. Это просто невероятно", – заявил Рики Спенсер, доцент кафедры зоологии в Университете Западного Сиднея.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Австралийский альпийский динго считается вторично одичавшей собакой, единственным плацентарным хищником в фауне Австралии до прихода европейцев. При этом большинство оставшихся особей динго в регионе – смесь этих животных с обычными собаками. Ученые отмечают, что до сих пор не ясно, откуда на заднем дворе дома в Вандилигонге оказался такой щенок.

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Сейчас Ванди отправлен в центр разведения и сохранения особей динго в Австралии, где в дальнейшем его будут изучать и анализировать поведение. После этого он, вероятно, будет выпущен в дикую природу.

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