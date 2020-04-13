Настоящая революция: после наступления COVID-19 дикие животные рванули в большие города, фото и видео

Опустевшие города начали осваивать самые разные виды диких животных

Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей самоизолироваться дома. Опустевшие города начали осваивать дикие животные, когда-то покинувшие свой ареал из-за прихода человека.

В Индии, например, густонаселенные города традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в стране карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы, пишет местное издание Daily Sabah.

В Мумбаи были замечены павлины, сидящие на крышах припаркованных автомобилей. На размещенных в соцсетях роликах и фотографиях также можно увидеть оленей, слонов и львов.

Один из жителей Калькутты успел заснять краснокнижное животное – малабарскую цивету. Этот хищник находится на грани полного исчезновения. Последний раз его видели в Индии в 80-х годах прошлого века.

Возвращение диких животных в города наблюдают по всему миру. В испанской провинции Астурия на улицах появился медведь. О подобных случаях также сообщают жители Канады и некоторых северных штатов Америки.

INSTAGRAM

На набережной реки Урумеа (Испания) замечен морской котик.

Аллигатор "прогуливается" в Мертл-Бич (Южная Каролина, США).

Дикие индейки в Окленде (Калифорния, США).

Жительница Престона (Великобритания) поделилась забавным видео, на котором молодые барашки бегают на детской карусели.

А городок Лландидно (Великобритания) посетили горные козлы.

Напомним, ранее в центре Киева заметили двух козочек, которые паслись на газоне возле здания МИД Украины.

Смотрите видео: пассажир пришел с козой в метро

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться