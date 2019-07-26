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Настоящее чудовище: ученые показали на фото неизвестное животное

Это существо обитало на планете порядка 140 миллионов лет назад, говорят специалисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Во Франции найдена кость огромного динозавра
Во Франции найдена кость огромного динозавра
Фото: AFP

Во французском муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Вполне вероятно, что при жизни гигантское существо было высотой более 30 метров, пишет The Daily Star.

"Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом", – рассказывает палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан.

Смотрите видео: в США открыли новый вид динозавра

Специалисты отметили, что размер и вес найденных останков сопоставимы с динозавром вида Патаготитан. Однако точную принадлежность кости пока еще предстоит выяснять. Предполагается, что это животное обитало на планете порядка 140 миллионов лет назад.

"Этот фрагмент таза огромный! И он прекрасно сохранился", – отметил куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш. По его словам, обнаружить такое удается не часто. Кость могла давно развалиться под тяжестью собственного веса.

Ученые обнаружили самую большую кость динозавра в истории
Ученые обнаружили самую большую кость динозавра в истории
Фото: AFP

К слову, в муниципалитете Анжак-Шарант с 2010 года ученые обнаружили уже 7500 костей, которые принадлежали 45 различным видам динозавров.

Напомним, в Монголии археологи впервые нашли останки необычного динозавра, похожего на утку. Также мы писали, что в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

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