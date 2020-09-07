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"Настя из Уханя" выходит замуж за главу миграционной службы: девушка нашла любовь благодаря спасенному шпицу

Сегодня, 11:09

Влюбленные рассказали историю их знакомства

Украинка Анастасия Зинченко, которая ранее застряла в китайском городе Ухань из-за нежелания эвакуироваться без своего щенка, обручилась с главой Государственной миграционной службы Максимом Соколюком. Об этом влюбленные написали на своих страницах в Instagram.

По словам Максима, они познакомились 20 февраля 2020 года, когда Анастасию пытались эвакуировать из Уханя.

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом, почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", – написал в Instagram Соколюк.

INSTAGRAM

По возвращении в Украину Анастасия длительное время публиковала в Instagram фотографии со своим парнем, но держала в тайне, кто это.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо и уехал, а я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать", – рассказывает Анастасия. По словам девушки, их отношения стали не просто хорошими, "они стали крепкими, теплыми и домашними".

INSTAGRAM

В одном из последних постов в Instagram Зинченко поделилась романтическим фото. "За все это время у нас накопилось столько совместных красивых фото, что теперь вся ваша лента будет заполнена", – отметила она.

Любопытно, что журналисты нашли информацию о том, что Соколюк женат и имеет двоих детей. Из-за этого глава ГМС сообщил в своем Facebook, что подал на развод в апреле, а в августе его с бывшей женой официально развели.

Смотрите видео: украинку обещали эвакуировать, если оставит в Китае собачку

Напомним, ранее Анастасия Зинченко раскрыла подлинную историю появления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/maxim.sokoliuk
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