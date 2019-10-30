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Научный скандал: профессор университета "спустил" грант в 200 тысяч долларов на стриптизерш

Учебное заведение с безупречной репутацией подвел заведующий кафедрой электротехники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Профессор из США потратил 200 тысяч долларов стриптизерш
Профессор из США потратил 200 тысяч долларов стриптизерш
Фото: Depositphotos

Один из самых престижных университетов Америки оказался в центре скандала из-за мошенничества с государственными деньгами. Профессор учебного заведения потратил двести тысяч долларов на вечеринки и стриптизерш.

Дрексельский университет – один из самых популярных и дорогих в США. Заведение с безупречной репутацией подвел заведующий кафедрой электротехники. Профессор в течение десяти лет тратил университетские средства на стриптизерш, выпивку и азартные игры. Всего "просадил" 200 тысяч долларов. Хотя деньги планировалось потратить на научные исследования по энергетике и военно-морских технологий. Именно на это университет получил государственный грант. Исчезновение денег в вузе заметили только два года назад во время внутреннего аудита. Однако об истории стало известно только сейчас, когда информация о похождениях профессора Чика Нванкпа просочилась в прессу.

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Как только руководство вуза узнало о гулянках профессора на университетские деньги, он сразу же уволился по собственному желанию. Хотя на сайте заведения до сих пор Чик Нванкп указанный как заведующий кафедрой. Проработал там 27 лет. Написал десятки научных работ, получил грантов на 10 миллионов долларов.
"Университету профессор вернул чуть больше пятидесяти тысяч долларов с растраченных двухсот. Однако окружной прокурор только пристыдил ученого за дерзкое мошенничество. Но официальных обвинений не выдвинул", – заявил прокурор штата Уильям Максвейн.

Вступился за гуляку и университет. Из собственного кармана согласился вернуть в казну все потраченные профессором деньги. То есть сделал все, чтобы сохранить репутацию учебного заведения.

Напомним, в Днепре профессора вуза обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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