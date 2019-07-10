Наворачиваются слезы: пес не бросил хозяина даже после его смерти

Мужчина относился к собаке, как к своему компаньону, и она отвечала преданностью

Собака два дня сидела возле трупа умершего хозяина Фото: unsplash.com

7 июля жители района Сан-Кампхаенг тайского города Чиангмай обнаружили на заброшенном складе труп пожилого мужчины, возле которого сидела собака. Очевидцы утверждают, что пес даже после смерти хозяина отказывался от него отходить, сообщает издание AsiaOne.

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Приехавшие по вызову медики установили, что 82-летний Кхам Дуангья скончался два дня назад. Специалисты подчеркнули, что на месте происшествия не было никаких следов, которые могли бы свидетельствовать об убийстве или насильственных действиях по отношению к умершему. Тело отправили на экспертизу в местную больницу.

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Знакомые погибшего сказали, что Кхам Дуангья относился к собаке, как к своему компаньону, и она отвечала преданностью: всегда была рядом и везде за ним следовала.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

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