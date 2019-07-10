Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наворачиваются слезы: пес не бросил хозяина даже после его смерти

Мужчина относился к собаке, как к своему компаньону, и она отвечала преданностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Собака два дня сидела возле трупа умершего хозяина
Собака два дня сидела возле трупа умершего хозяина
Фото: unsplash.com

7 июля жители района Сан-Кампхаенг тайского города Чиангмай обнаружили на заброшенном складе труп пожилого мужчины, возле которого сидела собака. Очевидцы утверждают, что пес даже после смерти хозяина отказывался от него отходить, сообщает издание AsiaOne.  

Смотрите видео: в Китае пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Приехавшие по вызову медики установили, что 82-летний Кхам Дуангья скончался два дня назад. Специалисты подчеркнули, что на месте происшествия не было никаких следов, которые могли бы свидетельствовать об убийстве или насильственных действиях по отношению к умершему. Тело отправили на экспертизу в местную больницу.

Читайте также
Собака лишилась жизни, исполнив завещание покойной хозяйки

Знакомые погибшего сказали, что Кхам Дуангья относился к собаке, как к своему компаньону, и она отвечала преданностью: всегда была рядом и везде за ним следовала.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День с большой собакой в городе: эксперимент журналистов "Сегодня" Хозяйка самого уродливого пса получила 1500 долларов "Что они с тобой сделали?" Встреча хозяйки с псом после долгой разлуки (видео) «Свадьба отменяется»: жених променял невесту на пса
видео Тайвань собака верность пес
Реклама

Новости партнеров

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 07:35Техно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Новости партнеров

Facebook выслеживает оскорбляющих Цукерберга пользователей
Facebook выслеживает оскорбляющих Цукерберга пользователей
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Как потерять состояние? Громкие падения звезд
Как потерять состояние? Громкие падения звезд
Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест
Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Сырные лепешки с зеленым луком
Сырные лепешки с зеленым луком
Користь меду: який мед що лікує
Користь меду: який мед що лікує
Секреты кавказской кухни: хичины
Секреты кавказской кухни: хичины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь