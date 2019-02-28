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Найден зверь, которого считали вымершим

Хищника дважды замечали во время патрулирования в Тайване

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:05
Дымчатый леопард Фото: Taiwan News
Дымчатый леопард
Фото: Taiwan News

На острове Тайвань обнаружен редкий дымчатый леопард, который долгое время считался вымершим. В последний раз особь видели в дикой природе 36 лет назад – в 1983 году, однако официально его признали вымершим лишь в 2013 году, сообщает Taiwan News.

Сообщается, что хищника дважды замечали во время патрулирования юго-восточной части острова.

Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си сообщил местным СМИ, что не сомневается в существовании этой особи по сей день. По его мнению, леопарды десятки лет не появлялись на людях, поскольку проявляли предельную бдительность и осторожность.

Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.

Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Кроме этого, сайт Сегодня" писал, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши.

Смотрите видео: леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж

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