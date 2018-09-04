Найдена и вскрыта таинственная двойная гробница: первые фото

Найденные останки принадлежат двум мужчинам

Гробница. Фото: cretapost.gr

На греческом острове Крит фермер случайно обнаружил под оливковым деревом гробницу возрастом 3400 лет. Находка расположена на юго-востоке острова, сообщает Gizmodo.

Фермер припарковался под деревом, но почувствовал, что земля проседает и переставил машину. Он вышел и увидел яму в земле, шириной около 1,2 м. Мужчина заглянул внутрь, заметив какие-то предметы. После чего связался с местным министерством культурного наследия, которое направило археологов для определения находки.

Гробница. Фото: cretapost.gr Гробница. Фото: cretapost.gr Гробница. Фото: cretapost.gr Гробница. Фото: cretapost.gr Гробница. Фото: cretapost.gr Гробница. Фото: cretapost.gr 1/6

В захоронении находились два гроба и два десятка артефактов, относящихся к эпохе позднего минойского периода. Найденные останки принадлежат двум мужчинам с высоким статусом, о чем свидетельствует качество керамики в склепе.

Захоронение не пострадало от мародеров, вход в него был запечатан каменной кладкой. Ученые продолжают изучать найденные артефакты.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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