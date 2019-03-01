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Найдена необычная гигантская рыба без хвоста: фото

Про находку в Facebook сообщила эколог Джессика Нильсен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Рыба Худвинкер Фото: Inaturalist
Рыба Худвинкер
Фото: Inaturalist

Редкое двухметровое существо нашли на побережье американского штата Калифорния сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара. Позже оказалось, что это гигантская солнечная рыба Худвинкер (Mola tecta).

Про находку в Facebook сообщила эколог Джессика Нильсен. Она сделала несколько фотографий находки и опубликовала их в интернете. Ее коллега Томас Тернер увидел фотографии и устремился на пляж, чтобы лично взглянуть на необычную рыбу. Эксперт заявил, что никогда ранее не видел подобных особей, и восхитился ее нестандартной внешностью. "У нее нет хвоста и зубов. Только огромное круглое отверстие для рта", — описал мужчина.

Самая тяжелая рыба в мире
Самая тяжелая рыба в мире
Фото: Inaturalist

По данным Daily Mail, ранее рыба встречалась исключительно в Южном полушарии, возле побережья Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Чили.

Напомним, рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете. Кроме этого, мы писали, что самая длинная в мире рыба выбросилась на берег.

Смотрите видео: в Черкасской области рыбу спасают от удушья

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