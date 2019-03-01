Найдена необычная гигантская рыба без хвоста: фото
Про находку в Facebook сообщила эколог Джессика Нильсен
Редкое двухметровое существо нашли на побережье американского штата Калифорния сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара. Позже оказалось, что это гигантская солнечная рыба Худвинкер (Mola tecta).
Про находку в Facebook сообщила эколог Джессика Нильсен. Она сделала несколько фотографий находки и опубликовала их в интернете. Ее коллега Томас Тернер увидел фотографии и устремился на пляж, чтобы лично взглянуть на необычную рыбу. Эксперт заявил, что никогда ранее не видел подобных особей, и восхитился ее нестандартной внешностью. "У нее нет хвоста и зубов. Только огромное круглое отверстие для рта", — описал мужчина.
По данным Daily Mail, ранее рыба встречалась исключительно в Южном полушарии, возле побережья Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Чили.
Напомним, рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете. Кроме этого, мы писали, что самая длинная в мире рыба выбросилась на берег.
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