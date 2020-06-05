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Найдена таинственная реликвия древней цивилизации майя

Сегодня, 11:45

Во время раскопок также обнаружены нефритовые топоры и другие ценные артефакты

На юге Мексики в штате Табаско исследователи благодаря аэросъемке нашли монументальный комплекс, датируемый 1000-800 годами до нашей эры. Ученые утверждают, что он может быть старейшим и крупнейшим памятником древней цивилизации майя из когда-либо найденных.

Группа экспертов во главе с Такеши Иноматой (Takeshi Inomata) из Университета Аризоны обнаружила искусственную платформу (Агуада Феникс) правильной формы длиной 1413 метров и шириной 399 метров, которая возвышается над окружающим ландшафтом на 10–15 метров. Ученые полагают, что ее использовали для ритуалов, поскольку во время раскопок нашли нефритовые топоры и другие ценные реликвии.

Модель платформы Агуада Феникс в Мексике
Модель платформы Агуада Феникс в Мексике
Фото: Takeshi Inomata

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"Она огромна по горизонтали. Выглядит как часть естественного ландшафта", – рассказывает Такеши Иномата, профессор антропологии в Университет Аризоны и ведущий автор статьи об открытии.

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По информации научного журнала Nature, при раскопках исследователи также обнаружили 69 образцов обугленной органики, которую смогли датировать радиоуглеродным методом и отнести к 1000-800 годам до нашей эры. До этого открытия ученые полагали, что майя тогда только переходили к оседлости и не занимались монументальным строительством.

Напомним, ранее недалеко от руин города Вака обнаружено захоронение верховного вождя древних майя.

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