Найдена собака, которая любит ходить на задних лапах: фото и видео
Хозяйка пса не знает, почему ее пес так смешно ходит
На одной из улиц Воронежа (Россия) сняли на видео собаку, которая прыгает по пешеходному переходу на задних лапах. Следом за ней идет хозяйка и ведет питомца на поводке.
"Ветеринар сказал, что 50/50 выживет или нет. Я пережила по ощущениям краткий курс выживания молодой мамы. Малыш выжил. Окреп. Вырос в замечательного, довольного жизнью пса Фиделя. И я ни минуты не пожалела ни о чем! И бесконечно рада, что звезды так совпали, что мы с ним друг друга обрели. Берегите собак. Они могут, (как в моем случае) не только скрасить одиночество (пользуясь случаем, хочу сказать, что я в данный момент без пары), но и доставить вам массу положительных эмоций. Их любовь и преданность не знают границ! И если вы увидите, узнаете о жестоком, бесхалатном обращении с собаками, не проходите мимо. Это наша, людская ответственность!" – написала в сети Татьяна Мальцева, владелица животного.
Девушка отмечает, что не знает, почему ее пес так смешно ходит: "Ему просто очень нравится холод, наверное, он так радуется, когда я вывожу его на прогулку. Прыгать я Фиделя не учила, он сам. Возможно, в прошлой жизни мой пес был человеком".
У собаки уже есть личный профиль в Instagram, в котором наверняка будут появляться новые фото и видео.
INSTAGRAM (@fideltatianovich)
INSTAGRAM (@fideltatianovich)
Напомним, американца Джошуа Хорнера посадили на 50 лет за сексуальное насилие, но от срока мужчину спас пес. Кроме этого, мы писали, что в американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.
Также сайт "Сегодня" рассказывал историю украинского Хатико: собака ждет хозяина, который оставил ее в поле.
Смотрите видео: пес в образе Мадонны всколыхнул интернет
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram