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Найдена собака, которая любит ходить на задних лапах: фото и видео

Хозяйка пса не знает, почему ее пес так смешно ходит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Пес научился ходить на двух лапах Фото: instagram.com/fideltatianovich
Пес научился ходить на двух лапах
Фото: instagram.com/fideltatianovich

На одной из улиц Воронежа (Россия) сняли на видео собаку, которая прыгает по пешеходному переходу на задних лапах. Следом за ней идет хозяйка и ведет питомца на поводке.

"Ветеринар сказал, что 50/50 выживет или нет. Я пережила по ощущениям краткий курс выживания молодой мамы. Малыш выжил. Окреп. Вырос в замечательного, довольного жизнью пса Фиделя. И я ни минуты не пожалела ни о чем! И бесконечно рада, что звезды так совпали, что мы с ним друг друга обрели. Берегите собак. Они могут, (как в моем случае) не только скрасить одиночество (пользуясь случаем, хочу сказать, что я в данный момент без пары), но и доставить вам массу положительных эмоций. Их любовь и преданность не знают границ! И если вы увидите, узнаете о жестоком, бесхалатном обращении с собаками, не проходите мимо. Это наша, людская ответственность!" – написала в сети Татьяна Мальцева, владелица животного.

Девушка отмечает, что не знает, почему ее пес так смешно ходит: "Ему просто очень нравится холод, наверное, он так радуется, когда я вывожу его на прогулку. Прыгать я Фиделя не учила, он сам. Возможно, в прошлой жизни мой пес был человеком".

У собаки уже есть личный профиль в Instagram, в котором наверняка будут появляться новые фото и видео.

INSTAGRAM (@fideltatianovich)

 

INSTAGRAM (@fideltatianovich)

 

Напомним, американца Джошуа Хорнера посадили на 50 лет за сексуальное насилие, но от срока мужчину спас пес. Кроме этого, мы писали, что в американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла.  Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

Также сайт "Сегодня" рассказывал историю украинского Хатико: собака ждет хозяина, который оставил ее в поле.

Смотрите видео: пес в образе Мадонны всколыхнул интернет

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Источник: Сегодня
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