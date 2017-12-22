Найдено 300 таинственных камней с неизвестными картинками

Невероятные изделия из камня нашли в Васагарде, в южной части острова Борнхольм. Предполагается, что здесь было святилище, где поклонялись Солнцу. Об этом пишет сайт Science Alert.

Камни нашли в районе святилища эпохи неолита, им пользовались на протяжении 3500-2700 лет до н. э. Поскольку входы в древний комплекс соответствуют точкам солнцестояния, исследователи предполагают, что это была башня для поклонения Солнцу.

Фото: National Museum of Denmark

Резные камни, которые нашли археологи, были обработаны с одной стороны примерно пять тысяч лет назад. Большинство из них имеют линии, которые выходят из центра, как лучи Солнца. Однако точное назначение камней остается загадкой.

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Некоторые ученые считают, что солнечные камни могли использоваться для похоронных обрядов. Многие из них нашли в ямах, которые, вероятно, служили временной могилой.

Фото: National Museum of Denmark

Согласно другим гипотезам, камни могли служить деньгами, которые взимались за вход в храм, или использовались для расчета, или для религиозных обрядов, или же древние люди носили их как талисманы. Сейчас одной версии среди ученых нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые нашли древнейшее захоронение верховного вождя майя, а также археологи обнаружили саркофаг древнеегипетского ювелира.