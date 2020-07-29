Найдено место, где Ван Гог нарисовал свою последнюю картину: фото

Эта область уже появлялась в других картинах художника, утверждают эксперты

Во Франции обнаружили место, где была написана картина "Корни деревьев" – последняя работа Винсента Ван Гога. Открытие сделал Вутер ван дер Веен – искусствовед, научный руководитель некоммерческой организации "Институт Ван Гога". Об этом сообщает музей художника в Амстердаме.

Искусствовед на карантине решил занять себя классификацией оцифрованных почтовых открыток из коммуны Овер-сюр-Уаз на севере Франции, где Ван Гог провел последние дни. Внимание исследователя привлек снимок, который был сделан в 1905 году на улице Добиньи. Ван дер Веен обратил внимание на растущие на склоне деревья – они напомнили ему картину "Корни деревьев", написанную Ван Гогом незадолго до самоубийства и ставшую его последним полотном, пишет газета The New York Times.

Место с открытки искусствоведу помогла найти 104-летняя жительница коммуны. Оно находится в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux, где Ван Гог провел последние 70 дней своей жизни.

"Эта область уже появлялась в других картинах Ван Гога. Он должно быть шел по улице Добиньи, чтобы добраться до пшеничных полей и городской церкви, которую он рисовал в июне 1890 года. Картина "Корни деревьев", вероятно, создана на главной дороге в Овер-сюр-Уаз, что находится примерно в 20 милях к северу от Парижа", – утверждает Вутер ван дер Веен.

Во Франции нашли место, где Ван Гог написал "Корни деревьев" Фото: Arthenon Во Франции нашли место, где Ван Гог написал "Корни деревьев" Фото: Arthenon Во Франции нашли место, где Ван Гог написал "Корни деревьев" Фото: Arthenon Во Франции нашли место, где Ван Гог написал "Корни деревьев" Фото: Arthenon 1/4

Луис ван Тилборг, старший научный сотрудник музея Ван Гога в Амстердаме, заявил, что выдвинутая Вееном версия похожа на правду.

Напомним, в 2017 году специалисты обнаружили на картине Ван Гога "Оливковые деревья" кузнечика, замурованного под слоем краски.

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Кроме этого, тайное письмо Ван Гога продали за 200 тысяч евро.

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