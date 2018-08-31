Найдены сокровища цивилизации майя: невероятные фото

Артефакт нашли в руинах дворцового комплекса

Найдены артефакты майя. Фото: depositphotos

Мексиканские ученые нашли уникальную гипсовую маску, которая, вероятно, принадлежала правителю древних майя Пакалю Великому, жившему в 603-683 годах нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Маска цивилизации майя Фото: Mexican Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Артефакт нашли в руинах дворцового комплекса города Паленке, который был политическим и культурным центром цивилизации майя и находился на территории современного мексиканского штата Чьяпас. Маска хранилась в здании, обозначенном археологами как "Дом Е", где Пакал, как считается, был возведен на престол. Кроме маски, ученые нашли фрагменты алебастра и керамики, жемчуг, жадеит, перламутр и другие драгоценные камни, а также кости рыб и черепах.

Пакаль Великий Фото: Mexican Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Открытие было сделано во время изучения дренажной системы дворцового комплекса. Оказалось, что майя направляли воду в "Дом Е", где археологи нашли резервуар для пруда и остатки скамеек вокруг. Исследователи полагают, что маска использовалась как архитектурное украшение и изображает уже постаревшего короля.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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