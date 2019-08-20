Назарбаев неожиданно снялся в клипе: появилось видео

На записи показано, как первый президент Казахстана напевает песню о своей родине, гуляя в предгорьях по лугу

Нурсултан Назарбаев (в центре) Фото: instagram.com/elbasy_nazarbaev

В Instagram-аккаунте ушедшего в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появился видеоклип, в котором он исполняет песню собственного сочинения.

"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", – указал в описании ролика в Назарбаев.

INSTAGRAM

На опубликованной записи показано, как бывший президент напевает песню о своей родине, гуляя в предгорьях по лугу, поросшему высокой травой и цветами. Автором слов этой композиции является сам Назарбаев, а музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев, сообщает агентство Казинформ.

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Напомним, Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае его наделили статусом почетного сенатора.

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