Названа странная особенность указательного пальца на левой руке

Интересный факт подметил журналист Олег Кашин в Facebook

Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: соцсети

Журналист Олег Кашин в Facebook подметил, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам. "А правда, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам? Прочитал об этом в дагестанской группе ФБ и не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам. Меня кошка в 88 году поцарапала", – написал он в своем Twitter.

Пост Олега Кашина Скриншот

Нам не удалось разыскать в сети пост "дагестанской группы", но в некоторых сообществах действительно есть такие записи. У одного из них почти 700 комментариев — в большинстве случаев люди рассказывают про свои шрамы.

Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos Указательный палец на левой руке "особенный". Фото: depositphotos 1/9

Напомним, о каких скрытых проблемах со здоровьем могут рассказать наши руки. Эксперты рассказали о девяти недугах, о которых можно узнать по рукам. Например, постоянно холодные руки свидетельствуют о нарушении кровообращения и "сбоях" в работе нервной системы.

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