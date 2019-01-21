Названы лучшие страны для дешевого путешествия

Туристы смогут сэкономить до 20 процентов от своего бюджета

Непал Фото: instagram.com/himaltrex

Непал, Аргентина и ЮАР – это самые лучшие страны для "бюджетных" путешественников в 2019 году. Об этом заявили эксперты британской компании Trailfinders.

ЮАР Фото: pixabay

По мнению специалистов, причина успеха вышеупомянутых стран в том, что туристам во время отдыха удастся хорошо сэкономить на аренде жилья и транспорта. Среди прочего отмечается, что в 2019 году в ЮАР будет стабильно дешевая аренды автомобилей, а также низкий курс южноафриканской валюты (рэнда) по отношению к доллару и евро, сообщает издание Express.

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Аргентины, в свою очередь, перспективна на туристическом рынке из-за отмены налога на добавленную стоимость при оплате объектов размещения (отелей, хостелов. – Ред. "Сегодня") в этой стране, предпринятой ее правительством в 2017 году: путешественники смогут сэкономить до 20 процентов при оплате проживания.

Аргентина Фото: pixabay

Напомним, норвежский путешественник Гунар Гарфорс уже дважды совершал кругосветное путешествие. Он рассказал о пяти замечательных странах, куда редко приезжают туристы. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о семи загадочных местах на планете, куда никогда не попадут туристы.