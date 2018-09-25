"Не для слабонервных": салон красоты распугал клиентов необычным маникюром

Ролик быстро набрал вирусную популярность

Необычный маникюр стал хитом сети. Фото: pixabay

В сети распространяется ролик, на котором сотрудники одного из салонов красоты показали необычный женский маникюр. Видео опубликовано на странице Nail Sunny в Instagram.

С первых же секунд в кадре можно увидеть длинный ноготь, который обрезали в форме ладони. При взгляде на палец создается ощущение, что из него растут пять других пальцев. В следующее мгновение мастер достал аппарат для маникюра и отрезал лишние "отростки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Satisfying video? Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 20 Сен 2018 в 6:08 PDT

Ролик быстро набрал вирусную популярность: за три дня его посмотрели около 200 тысяч раз. Подписчики аккаунта и случайные зрители оставили множество гневных комментариев о том, что ролик получился слишком противным.

"Это не для слабонервных", – пишут пользователи сети.

Напомним, странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер. Многие пользователи отметили, что это выглядит пугающим и очень странным: "Ужасает", "Как в ночном кошмаре", "Нет, нет, нет и еще тысячу раз нет", "Я подумала что кто то лезет из ногтя как в звонке фильме. Очень страшно вышло", "Господи, чья это больная идея?", – написали подписчики страницы в Instagram.

Кроме этого, мы показывали самый красивый маникюр осени.