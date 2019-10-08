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Не докуренную сигару Черчилля продают за семь тысяч долларов

Два года назад еще одна сигара Черчилля на торгах в США ушла с молотка за 12 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Не докуренная Черчиллем сигара выставлена на аукционе
Не докуренная Черчиллем сигара выставлена на аукционе
Фото: Depositphotos

На торги в аукционном доме Hansons Auctioneers в английском графстве Дербишир за шесть тысяч фунтов стерлингов (7,3 тыс. долларов) выставили сигара, которую не докурил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в лондонском театре Колизеум 30 января 1953 года. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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Авторы издания указывают, что окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

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Кинг попросила племянницу, которая владела компанией, производящей детские инкубаторы, помочь ей сохранить реликвию в высокопрочном пластике. Она также написала в резиденцию премьера на Даунинг стрит, 10 с просьбой разрешить ей поделиться этой историей со своими друзьями. Это послание, а также заметка в газете о посещении Черчиллем театра, в которой подчеркивалось, что аудитория, увидев премьера, "встала и зааплодировала", вошли в лот с окурком, торги по которым пройдут позднее в 2019 году. По словам владельца аукционной компании Чарльза Хэнсона, "история этой находки не вызывает сомнений".

Два года назад сигара, не докуренная Черчиллем в парижском аэропорту, была продана на торгах в США более чем за 12 тыс. долларов.

Напомним, личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка. Также мы сообщали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставили на продажу револьвер, с помощью которого совершил самоубийство Ван Гог.

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