Не хватает средств защиты: врачи полностью разделись из-за угрозы коронавируса, фото

На снимках медики позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками и медицинским оборудованием

Врачи из Германии устроили эпатажную акцию протеста – они сфотографировались без одежды, чтобы обратить внимание общественности к нехватке защитного медицинского оборудования во времена пандемии коронавируса.

На снимках они позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медицинским оборудованием.

Один из врачей-активистов, Рубен Бернау, рассказал немецкому медицинскому журналу Arztezeitung, что в действиях его коллег есть смысл. "Нагота – это символ того, насколько мы уязвимы без защиты", – уверен Бернау.

Аналогичную акцию провели французские стоматологи. По их утверждению, из-за особенностей их профессии риск заражения особенно высок. Любопытно, что первопроходцем в сфере "голых протестов" стал французский врач Ален Коломби. Мужчина устроил себе фотосессию в стиле "ню", чтобы показать, почему во времена пандемии коронавируса считает себя пушечным мясом.

Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken Медики разделись в знак протеста Фото: blankebedenken 1/9

Если вы врач и хотите присоединиться к этой акции, сделать это можно на сайте Blankebedenken.

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