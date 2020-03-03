Не коронавирус, а похмелье: выпившую студентку отправили на 14 суток карантина

Девушка всю ночь распивала алкогольные напитки вместе со своей подругой Диной

26-летняя студентка по имени Джулия Валентин из Великобритании попала в неприятную историю из-за всеобщей паники вокруг ситуации с распространением смертоносного коронавируса. Перед авиаперелетом из Сингапура в Лондон девушка всю ночь распивала алкогольные напитки вместе со своей подругой Диной, а уже на борту самолета ей стало плохо. Стюардесса заподозрила, что у пассажирки проявляются первые симптомы коронавируса и начала действовать строго по инструкции, пишет издание The Mirror.

Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook 1/7

Как сообщается, Джулия Валентин почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводниц парацетамол, после чего сотрудницы авиакомпании заметно занервничали. Они заставили Валентин надеть на лицо маску, отсадили остальных пассажиров подальше и проверяли ее температуру каждые полчаса.

После приземления самолета британку встретили в аэропорту Хитроу медики и пожарные, одетые в защитные костюмы. Девушку поместили в секретное место на 14-дневный карантин. Она предполагает, что ее держат в гостинице Holiday Inn неподалеку от аэропорта.

Джулия Валентин Фото: Julia Walentin / Facebook

Студентка пыталась убедить врачей и стюардесс в том, что просто перебрала с алкоголем, однако те не поверили ей.

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Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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