"Не отчаивайся, ты хороший человек": кошка-утешительница стала звездой в TikTok, видео
Кошка помогает пережить плохие дни, пишут пользователи Сети
Пользователь социальной Сети TikTok с ником Tuti and Yuki ведет страничку от имени двух своих домашних любимчиков – кошки Юки и кота Тути. Первая нашла свое призвание в помощи людям. Второй – любят спать и танцевать. Сейчас на аккаунт пушистиков подписались 388 тысяч юзеров, видео с участием этих забавных питомцев набрали восемь миллионов просмотров.
"Эй! Хочу, чтобы ты знал. Ты заслуживаешь счастья. Да! Несомненно заслуживаешь!".
@tutiandyuki
yuki wants you to be happy ##fyp##foryou##positivity##selflove##selfcare##chonkycat##petlover##meow##cute♬ original sound – reforgets
"Ты счастлив? Почему нет? Ты заслуживаешь быть счастливым, заслуживаешь самого лучшего, ты прекрасный человек! Самый прекрасный! Не грусти, хорошо? Я люблю тебя!".
@tutiandyuki
you deserve to be happy ##foryou##fyp##meow##positivity##cute##chonkycat##petlover##selfcare##cats♬ when she loved me cover by katelyn lapid – katelynlapid
"Эй, ты, тот, кто смотрит сейчас это видео! Я просто хочу, чтобы ты знал, грустить – нормально. Через какое-то время тебе станет лучше. Обязательно станет! Ты сильный!".
@tutiandyuki
i pwomise ##foryou##fyp##cute##petlover##chonkycat##positivity##selflove##selfcare##cats##meow♬ i wanna feel – weeping.audios
"Эй ты! Посмотри, как многого ты добился. Я тобой горжусь. У тебя здорово получается. Я тебя люблю".
@tutiandyuki
yuki is so proud of you ##fyp##foryou##cats##cute##positivity##selflove##selfcare##petlover##meow♬ original sound – marbarboyce
"Эй ты! У тебя все хорошо? Плакать – это нормально. Как и грустить. Ты все преодолеешь. Я всегда рядом".
@tutiandyuki
yuki believes in you ##fyp##foryou##positivity##selflove##selfcare##chonkycat##petlover##meow##cute##cats♬ original sound – visionwise
"Эй ты! Да, ты. Ты – няшка, я считаю. Никогда не забывай об этом".
@tutiandyuki
yuki thinks you’re pretty cool ##fyp##foryou##cute##positivity##selflove##selfcare##meow##chonkycat##cats♬ clair de lune ethereal remix – tphills
В комментариях пользователи благодарят Юки и утверждают, что ее поддержка помогает пережить плохие дни.
Напомним, турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости.
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