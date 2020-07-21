"Не отчаивайся, ты хороший человек": кошка-утешительница стала звездой в TikTok, видео

Кошка помогает пережить плохие дни, пишут пользователи Сети

Пользователь социальной Сети TikTok с ником Tuti and Yuki ведет страничку от имени двух своих домашних любимчиков – кошки Юки и кота Тути. Первая нашла свое призвание в помощи людям. Второй – любят спать и танцевать. Сейчас на аккаунт пушистиков подписались 388 тысяч юзеров, видео с участием этих забавных питомцев набрали восемь миллионов просмотров.

"Эй! Хочу, чтобы ты знал. Ты заслуживаешь счастья. Да! Несомненно заслуживаешь!".

"Ты счастлив? Почему нет? Ты заслуживаешь быть счастливым, заслуживаешь самого лучшего, ты прекрасный человек! Самый прекрасный! Не грусти, хорошо? Я люблю тебя!".

"Эй, ты, тот, кто смотрит сейчас это видео! Я просто хочу, чтобы ты знал, грустить – нормально. Через какое-то время тебе станет лучше. Обязательно станет! Ты сильный!".

"Эй ты! Посмотри, как многого ты добился. Я тобой горжусь. У тебя здорово получается. Я тебя люблю".

"Эй ты! У тебя все хорошо? Плакать – это нормально. Как и грустить. Ты все преодолеешь. Я всегда рядом".

"Эй ты! Да, ты. Ты – няшка, я считаю. Никогда не забывай об этом".

В комментариях пользователи благодарят Юки и утверждают, что ее поддержка помогает пережить плохие дни.

Напомним, турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости.

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Кроме этого, ранее мы писали о коте, который научился улыбаться и благодаря этому прославился в интернете.

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