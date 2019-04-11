Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

Девушка из Казахстана решилась на отчаянный шаг

Айнур Жанибекова Фото: 7 канал / скриншот

Айнур Жанибекова из Казахстана после того, как не поступила в университет на бюджет, решила продать девственность. Об этом несостоявшееся студентка рассказала в выпуске программы "Өз ойым".

"Многие девушки встречаются с парнями и занимаются с ними сексом бесплатно, а у меня есть возможность получить за это деньги", – утверждает Жанибекова.

Ведущим программы девушка призналась, что идея продать свою невинность терзала ее уже давно. Одна из подруг Айнур уже провернула подобную сделку, поэтому она решила последовать примеру.

Жанибекова считает, что концепт девственности в XXI веке сильно переоценен. За свою невинность Айнур просит два миллиона тенге (154 тыс. гривен), которые планирует потратить на учебу, операцию по восстановлению девственной плевы, "а если останутся деньги — то на открытие собственного салона красоты".

После публикации объявления Айнур получила уже 60 предложений. Девушка не ожидала такого ажиотажа, поэтому подумывает поднять цену.

Напомним, в США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги свою девственность. Также мы писали, что на сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея выставила на продажу собственную девственность. Заплатить покупателю придется как минимум 250 тысяч долларов.

Кроме этого, сообщалось, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.

Смотрите видео: 19-летняя модель из США продала свою девственность

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