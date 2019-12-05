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"Не представлял жизни без нее": пара умерла с разницей в день после 68 лет брака

Они воспитали семь детей, 14 внуков и 15 правнуков

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:52
Роберт и Корин Джонсон
Роберт и Корин Джонсон
Фото: CNN

Американцы Роберт и Корин Джонсон из американского штата Миннесота поженились в 1951 году, прожили в счастливом браке 68 лет и умерли с разницей в один день. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании CNN.

Роберт был лучшем другом брата Корин. Сначала пара много общались, а потом начала встречаться. Уже после свадьбы они поселились на ферме в округе Норсленд, где выращивали пшеницу, кукурузу, сою. Занимались воспитанием детей.

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"Отец и мама верили в Бога и регулярно ходили в церковь, – рассказывает их сын Брент Джонсон. – Брак моих родителей основывался на твердой вере и преданности делу. Папа усердно работал, чтобы позаботиться о маме. Говорил: если она не счастлива, то будут несчастны все. А когда я спросил его, что будет, если мама умрет. Он заявил, что не может представить свою жизнь без нее. Он был прав".

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Полгода назад здоровье обоих стало заметно ухудшаться, и их госпитализировали. У Робина нашли рак, а у Корин – сердечную недостаточность. Она скончалась 24 ноября в возрасте 87 лет, а на следующий день умер и ее 88-летний супруг. "У них не было страха смерти, – сказал Брент. – Они прожила счастливую жизнь и были к этому готовы".

Роберт и Корин Джонсон
Роберт и Корин Джонсон
Фото: CNN

У пары осталось шесть братьев и сестер, семь детей, 14 внуков и 15 правнуков. Поминальная церемония назначена на 10 декабря.

Ранее "Сегодня" рассказывали еще об одной истории: 90-летняя Норма и 92-летний Фрэнсис Плателли из Австралии прожили в браке 70 лет и умерла в один день. Это случилось в ночь на 6 января в доме престарелых. В последние дни и часы жизни семейная пара находилась на соседних кроватях, расположенных очень близко, чтобы иметь возможность держаться за руки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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