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Не стригся 54 года: мужчина отрастил пятиметровые волосы

Длинные волосы доставляют жителю Китая много неудобств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:34
Житель Китая не стригся 54 года подряд
Житель Китая не стригся 54 года подряд
Фото: Depositphotos

Пожилой мужчина из китайской провинции Сычуань отрастил волосы длиной более 5,5 метра, сообщает Oddity Central.

77-летний Акэ Ичжэн утверждает, что не стригся более 50 лет. Он решил отращивать волосы, когда ему было 23 года, поскольку считал это полезным для здоровья. По его словам, в конце 1970-х ему предлагали три тысячи юаней, если он подстрижется. Мужчина отказался.

Длинные волосы доставляют много неудобств, однако Акэ привык и не жалуется.

"Для него это нормально. Он бывает в парикмахерской не реже двух раз в месяц. Там ему моют голову и приводят прическу в порядок. Два или три человека справляются с этим за три часа", – рассказывает его невестка.

Женщина сняла на видео один из визитов Акэ в парикмахерскую. Ролик собрал миллионы просмотров в китайских социальных сетях.

Ранее "Сегодня" писали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми. Кроме этого, мы показали фото ребенка с аномальными волосами.

Смотрите видео: девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорд


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