Не стригся 54 года: мужчина отрастил пятиметровые волосы
Длинные волосы доставляют жителю Китая много неудобств
Пожилой мужчина из китайской провинции Сычуань отрастил волосы длиной более 5,5 метра, сообщает Oddity Central.
77-летний Акэ Ичжэн утверждает, что не стригся более 50 лет. Он решил отращивать волосы, когда ему было 23 года, поскольку считал это полезным для здоровья. По его словам, в конце 1970-х ему предлагали три тысячи юаней, если он подстрижется. Мужчина отказался.
Длинные волосы доставляют много неудобств, однако Акэ привык и не жалуется.
"Для него это нормально. Он бывает в парикмахерской не реже двух раз в месяц. Там ему моют голову и приводят прическу в порядок. Два или три человека справляются с этим за три часа", – рассказывает его невестка.
Женщина сняла на видео один из визитов Акэ в парикмахерскую. Ролик собрал миллионы просмотров в китайских социальных сетях.
Ранее "Сегодня" писали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми. Кроме этого, мы показали фото ребенка с аномальными волосами.
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