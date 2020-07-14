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Не узнать: девушки показали совместный снимок после смены пола, фото

Сегодня, 10:31

Пользователи Сети удивились, как сильно подруги изменились за последние три года

Девушки, зарегистрированные в Twitter под ником Dfinedm, опубликовали фотографии "до" и "после" смены пола и удивили пользователей Сети. Их совместные снимки собрали более 430 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.

Далеко не все подписчики сразу догадались о том, что девушки сменили пол, о чем написали в комментариях. Многие из них удивились, как сильно подруги изменились за последние три года, и что теперь они выглядят как мужчины.

При этом Dfinedm подшутил над своим перевоплощением: опубликовал снимок, на котором они вместе с другом держат по два воздушных шарика в районе груди.

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Большинство пользователей сразу заметили, что у них появилось куда больше мышц благодаря регулярным тренировкам. "Как все изменилось за три года. Но мы все те же братаны", – отметил один их юзеров в комментариях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как монах сменил пол ради карьеры модели.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о трансгендере из Великобритании Джеймсе Коэне, который после операции по смене пола передумал быть женщиной. Спустя семь месяцев после начала гормональной терапии он решил вернуть изначальный пол и отпустил бороду.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: twitter.com/dfinedm
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