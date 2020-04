"Не высовывайтесь": дизайнер создала на улицах города необычные граффити со знаменитостями

Эммалин Блэйк решила напомнить жителям Дублина о важности социального дистанцирование

Художница и дизайнер Эммалин Блэйк решила напомнить жителям Дублина о важности социального дистанцирования во время пандемии коронавируса и призвала всех придерживаться правил карантина. Для этого она обыграла фразы из песен, сериалов и создала серию граффити в стиле поп-арт с изображениями звезд шоу-бизнеса, сообщает национальный телеканал RTE.

Героями работ художницы Эммалин Блэйк стали Дуа Липа и Карди Би. Кроме того, дизайнер сделала свою версию агитационного плаката времен Второй мировой войны We can do it!. В работе Блэйк изображена медсестра в маске, ниже подпись – "герои здравоохранения".

Изображенная в защитной маске Дуа Липа призывает: "Не высовывайтесь!". Звезды американского реалити-шоу и телесериала "Сестры" Тиа и Тамера Моури "произносят" свою коронную фразу: "Иди домой, Роджер".

INSTAGRAM

А вот американская исполнительница Карди Би напоминает прохожим о социальной дистанции в 2 м, предписанной ирландской санитарной службой. Находящаяся в самоизоляции в Нью-Йорке Карди Би сделала репост своего портрета в Instagram и отметила: "Ирландия по-серьезному относится к карантину".

INSTAGRAM

Напомним, украинка Татьяна Гринева, соучредитель Fitness Geek Camp и Kind Challenge, нашла необычный способ собрать миллион гривен на покупку средств защиты для врачей, а также автоматических гематологических анализаторов крови. Женщина решила в прямом эфире пробежать марафон длиной в 42,2 километра вокруг дома.

Как коронавирус атакует легкие. Смотрите в нашем сюжете:

