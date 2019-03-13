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​​"Не знаю, как потратить деньги": женщина выиграла в лотерею 30 раз за день

Американка получит 150 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Дебора Браун выиграла в лотерею 30 раз за день
Дебора Браун выиграла в лотерею 30 раз за день
Фото: Depositphotos

Жительница американского штата Вирджиния Дебора Браун выиграла в лотерею 30 раз за один день. Женщина решила положится на свою интуицию и купила 20 билетов мгновенной лотереи Pick 4, которые стоят по одному доллару. На всех билетах была одинаковая комбинация цифр, поэтому американка решила купить еще десять, выбирая такие же цифры.
 

Оказалось, что все 30 билетов счастливые, более того, каждый из них принес женщине максимальный выигрыш – по пять тысяч долларов. Браун шокирована таким везением и пока не знает, куда потратит свои 150 тысяч долларов, пишет The New York Times.

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Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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