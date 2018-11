Недовольное лицо студентки "взорвало" интернет: забавное видео

Реакция девушки на выступление политика стала мемом

21-летняя британская студентка Харриет Эллис состроила недовольное лицо во время выступления члена Европарламента Найджела Фаража и стала знаменитой. Девушка закатила глаза, когда политик говорил о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), и прослыла мемом.

Подписчиков микроблогера насмешила реакция девушки. Некоторые посчитали, что она достойна награды за актерскую игру.

How we ALL feel when cock head Nigel Farrage opens his mouth #c4brexit #brexit pic.twitter.com/UmCXd7WmJm