Недовольное лицо студентки "взорвало" интернет: забавное видео

Реакция девушки на выступление политика стала мемом

Студентка прославилась в сети. Фото: pixabay

21-летняя британская студентка Харриет Эллис состроила недовольное лицо во время выступления члена Европарламента Найджела Фаража и стала знаменитой. Девушка закатила глаза, когда политик говорил о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), и прослыла мемом.

Подписчиков микроблогера насмешила реакция девушки. Некоторые посчитали, что она достойна награды за актерскую игру.

Под записью отметилась и сама героиня ролик: "Спасибо за все добрые слова, это действительно я!" — подтвердила она. "Харриет, ты легенда!".

Несмотря на заметно возросшее внимание, девушка не пожелала воспользоваться своей популярностью. Она попросила не подписываться на нее в Twitter. "Мне нечего вам сказать", — подытожила она.

Напомним, найден древний прототип популярной картинки из сети: невероятное фото. Также мы писали о том, что появилось приложение, которое заставляет пользователей "танцевать" мемы лицом.

Кроме того, мы писали, что случилось с героями популярных интернет-мемов (фото).