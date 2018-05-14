Неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин: первое фото
Шестиметровое животное полностью покрыто видимыми волосами
Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.
Выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.
Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта.
Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта. Тайри занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.
Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.
В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем. В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.
О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: