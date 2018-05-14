Неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин: первое фото

Шестиметровое животное полностью покрыто видимыми волосами

В Филиппинах поймали неизвестное существо. Фото: pixabay

Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.

Выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.

Неизвестное существо Фото: Facebook

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта.

Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта. Тайри занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.

Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.

В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем. В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.

О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: