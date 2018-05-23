Неизвестное существо тайно охотилось на девушку: первое видео

Стражи правопорядка ужаснулись увиденному на записи

Странное существо преследовало девушку. Фото: pixabay

В Сербии на железнодорожной станции города Трстеника удалось запечатлеть на видео странное явление – необъяснимый белый силуэт, который передвигался по коридору. Записи с камер видеонаблюдения просмотрели после того, как девушка пожаловалась в полицию на преследования.

Женщина обратилась в полицию после того, как заметила по дороге домой силуэт непонятного объекта, который прыгал с одного столба на другой.

Стражи правопорядка, пересмотрев видеоролик, ужаснулись увиденному. Видео демонстрирует явно необъяснимую белую фигуру, которая перемещается по коридору. Некоторое время назад по нему же проходила испуганная женщина.

Видеоролик со странным явлением был опубликован на YouTube-канале The Hidden Underbelly охотниками за привидениями.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Тайри Джиммерсон занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.

Кроме этого, мы писали, что в китайской провинции Чунцин мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.