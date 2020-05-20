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Нелепая схватка львиц и стада буйволов попала на видео

Животные бегали друг за другом и веселили туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:05

Нелепая охота львиц на стадо буйволов рассмешила туристов в южноафриканском национальном парке Крюгера. Кадры, опубликованные на канале Kruger National Park Videos в YouTube, принадлежат местному туроператору Tim Brown Tours & Safari's города Дурбан.

На ролике показано, как пара львиц подкрадывается к многочисленному стаду буйволов, обращая их в бегство. Как только хищницы оказываются совсем близко, их противники оборачиваются и идут в ответное наступление. Вскоре к львицам на помощь прибежал лев. Однако животные продолжали нелепо бегать друг за другом.

"Это так смешно и невероятно", – комментирует игру в "кошки-мышки" туристка за кадром.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Смотрите видео: лев набросился на испуганную крымчанку

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Напомним, ранее в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, мы писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов.

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Источник: Сегодня
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