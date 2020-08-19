Немцы вышли на протест из-за кабана, укравшего у нудиста ноутбук

Жители Берлина устраивают демонстрации с призывами спасти свиноматку Эльзу

История погони немецкого нудиста за диким кабаном, укравшим его сумку с ноутбуком, получила свое продолжение. Жители Берлина выходят на демонстрации с призывами спасти Эльзу (так назвали свиноматку – Ред.) и других ее сородичей и собирают подписи под петицией. Об этом сообщает BBC.

Представители лесного хозяйства утверждают, что в последнее время кабаны потеряли свою обычную робость по отношению к людям. Однако свиноматку с поросятами не будут отстреливать, пока детеныши не станут достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе самостоятельно.

"Не нужно забывать, что дикие кабаны могут проявить агрессию по отношению к людям и заразить их, например, свиной чумой", – рассказывает Кати Каммер, менеджер лесного хозяйства.

Напомним, в Берлине мужчина-нудист на пляже погнался за кабаном, укравшим его личные вещи. Мужчину сфотографировали очевидцы. Эти забавные снимки быстро разошлись по социальным Сетям и стали новым мемом.

Ранее "Сегодня" писали о диком кабане, который выплыл из моря и устроил переполох на общественном пляже в немецкой коммуне Бродерсби. Очевидцам удалось запечатлеть происходящее на видео. Курьезный ролик был опубликован на странице Seebad Warnemünde в Facebook и быстро стал популярным, собрав множество просмотров, лайков, комментариев и репостов.

Смотрите видео: в Кривом Роге спасли 140-килограммового кабана

Также напомним, не так давно в Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья.

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