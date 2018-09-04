Необычная деталь на платье невесты сделала его "лучшим на свете"

Жительница Великобритании похвасталась интересным нарядом

Свадебное платье британки «взорвало» сеть. Фото: pixabay

Британка Эстер Кезиа Торп опубликовала в Twitter фотографию подруги в свадебном платье с карманами. Пользователи социальной сети поразились находчивостью девушки и окрестили ее наряд самой практичной вещью в мире.

"Всем стоять. Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела", — подписала Торп снимок.

STOP EVERYTHING so one of my friends got married yesterday and she had POCKETS ON HER WEDDING DRESS which is just the best thing I have ever seen. pic.twitter.com/3A0PF3102V — Esther Kezia Thorpe (@EstherKeziaT) 2 сентября 2018 г.

Пользователи называли девушку королевой и настоящим героем, отмечая удобство такой модели: "Гениально", "Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!", "Супер", "Очень практично", "Необычный, скажем так, фасон".

Две подписчицы британки признались, что сами шли под венец в платьях с карманами и назвали их "лучшей штукой на свете".

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