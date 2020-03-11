Необычная стрижка: поднявший панику в городе лев оказался собакой, фото

Курьезный инцидент произошел в испанском городе Молина-де-Сегура

Полиция испанского города Молина-де-Сегура получила многочисленные сообщения от горожан о том, что по населенному пункту ходит лев. Позже в полиции установили, что напугавшее местных жителей животное оказалось крупной собакой. Курьезный инцидент произошел 7 марта. Об этом сообщает агентство UPI.

По информации издания, правоохранители воспользовались дистанционным сканером микрочипов, чтобы с его помощью получить данные о владельце животного. Как выяснилось, царь зверей оказался собакой.

"Этим утром поступило несколько сообщений о льве в парке. Мы считали его микрочип, и он оказался собакой. Владелец установлен", – написали в Twitter представители Policia Local Molina de Segura.

Сообщается, что хозяин пса на днях отвел его к грумеру (специалисту по стрижкам домашних животных – Ред.) и выбрал столь необычную прическу своему любимцу. Издалека пес, благодаря своим размеру, мощным лапам и окрасу, действительно стал очень похож на льва.

Полицейское управление сразу же поспешило рассказать об этом в своих соцсетях.

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"Это собака породы леонбергер, но его подстригли лишь наполовину. Он добродушный гигант", "У него очень доброжелательная мордочка. Кто-то по ошибке сделал это с безобидным песиком", "Я бы позволила этой собаке сгрызть всю свою обувь. Такой красавчик!" – пишут пользователи сети.

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