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Необычное здание с "листьями" из солнечных батарей показали на фото

Сегодня, 15:02

Сооружение получило название solar tree – "солнечное дерево"

Проект башни-обсерватории, покрытой "листьями" из солнечных батарей, представили архитекторы из индийского бюро NUDES. Пока неизвестно, будет ли реализован проект NUDES, и где архитекторы планируют построить башню. Об этом сообщает издание Designboom.

Цель этого амбициозного проекта – сделать еще один шаг в борьбе против изменений климата. Поэтому основным источником энергии служат "листья" с солнечными батареями.

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Необычное сооружение получило название solar tree – "солнечное дерево". Внутри цилиндрической постройки решили оборудовать широкий коридор, ведущий на балконы, а наверху разместить стеклянную капсулу, откуда будет открываться 360-градусный панорамный вид на пейзаж. Снаружи оно будет покрыто ячейками – балконами с выступами в виде солнечных батарей, напоминающих листья.

Основными материалами для башни послужат дерево и сталь.

Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
Проект башни, покрытой "листьями" из солнечных батарей
Фото: NUDES
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Напомним, ранее дизайнер Томас Осинск и кинопродюсер из Лос-Анджелеса Крис Хэнли в рамках программы American Psycho спроектировали необычный зеркальный дом-невидимку.

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