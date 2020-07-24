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Необычные маски для свадьбы во время COVID-19 высмеяли в Сети: фото

Сегодня, 05:55

Юзеры называют их "неудачными" и "уродскими"

Пользователи Сети раскритиковали и высмеяли "неудачные" маски для свадебной церемонию во время пандемии коронавируса. На спорные фото обратили внимание журналисты развлекательного издания Yahoo.

"Я же не единственная, кто считает это отвратительным?" – подписала публикацию анонимный автор снимка. На фотографии показаны защитные маски с украшениями, надетые на черные манекены. Изделия выполнены из кружевной ткани, а также оформлены объемными бантами и бисером.

Защитные маски для свадебной церемонии назвали уродством
Защитные маски для свадебной церемонии назвали уродством
Фото: Facebook

Необычные аксессуары сразу же спровоцировали дискуссию под постом анонимного автора. Большинство юзеров согласились с ее мнением и высмеяли выбор пары.

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"О боже, что это вообще такое?" – удивился один из комментаторов. "Я понимаю, что всем приходится проводить торжество в масках, но можно было выбрать менее уродские?" – спросил второй. "Некоторые свадебные маски хороши, но эти просто ужасны", – написал третий.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

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Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.

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