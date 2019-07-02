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Необычный дизайн свадебного платья рассорил сеть

Из-за "неудачного дизайна свадебного наряда" руки и плечи невесты "визуально увеличиваются вдвое", пишут юзеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Наряд невесты вызвал споры в сети
Наряд невесты вызвал споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") недавно женившийся американец из Далласа (штат Техас, США) Сидни Велбэк опубликовал фотографии со своей свадебной церемонии, которая состоялась на пляже. 

Свадебное платье вызвало споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/
Свадебное платье вызвало споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/
Свадебное платье вызвало споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/
Свадебное платье вызвало споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/
Свадебное платье вызвало споры в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/
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Участники группы That's It, I'm Wedding Shaming разошлись во мнениях: одни восхищаются обнародованными снимками, другие – критикуют. Например, пользовательница Ms.Malackey заявила, что в подобной одежде она выгуливает своего пса, и добавила, что это просто "покрытие". Другой юзер подметил, что из-за неудачного дизайна свадебного наряда руки и плечи возлюбленной Сидни "визуально увеличиваются вдвое". 

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На защиту свадебного платья невесты стала пользовательница Facebook по имени Дана. "Мне очень нравится твое платье! Серьезно. И хоть я не фанат подобной расцветки в свадебном платье, но это выглядит просто великолепно", – написала девушка. 

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

Фотографии со свадьбы Сидни Велбэк за неделю собрали больше 200 лайков и 150 комментариев, в которых большинство юзеров пожелали молодоженам взаимопонимания, любви и счастья. 

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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Источник: Сегодня
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