Необычный дизайн свадебного платья рассорил сеть
Из-за "неудачного дизайна свадебного наряда" руки и плечи невесты "визуально увеличиваются вдвое", пишут юзеры
В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") недавно женившийся американец из Далласа (штат Техас, США) Сидни Велбэк опубликовал фотографии со своей свадебной церемонии, которая состоялась на пляже.
Участники группы That's It, I'm Wedding Shaming разошлись во мнениях: одни восхищаются обнародованными снимками, другие – критикуют. Например, пользовательница Ms.Malackey заявила, что в подобной одежде она выгуливает своего пса, и добавила, что это просто "покрытие". Другой юзер подметил, что из-за неудачного дизайна свадебного наряда руки и плечи возлюбленной Сидни "визуально увеличиваются вдвое".
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На защиту свадебного платья невесты стала пользовательница Facebook по имени Дана. "Мне очень нравится твое платье! Серьезно. И хоть я не фанат подобной расцветки в свадебном платье, но это выглядит просто великолепно", – написала девушка.
Фотографии со свадьбы Сидни Велбэк за неделю собрали больше 200 лайков и 150 комментариев, в которых большинство юзеров пожелали молодоженам взаимопонимания, любви и счастья.
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