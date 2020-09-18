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Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Сегодня, 05:55

Он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью

Рохит Ройгр из австралийского Мельбурна 100 дней не пил газировку и рассказал на видео о том, как за это время изменилось его самочувствие. Ролик появился на странице парня в социальной сети TikTok.

В начале июля Ройгр публично признал, что злоупотребляет энергетическими напитками и газировкой, и пообещал избавиться от этой вредной привычки.

"Я выпивал две банки колы каждый день и способен опустошить банку энергетического напитка всего за четыре секунды. Хотя врачи настоятельно советовали мне не делать этого", – рассказывает австралиец.

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Рохит начал употреблять только полезные напитки. Чтобы точно не сорваться, он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью.

@rohitroygre

Day 100: No Fizzy Drinks

♬ original sound – rohitroygre

По словам экспериментатора, через девять дней воздержания от вредных напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Ройгр стал более энергичным, занялся спортом и начал следить за питанием.

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В финале эксперимента австралиец опубликовал очередной ролик, в котором заявил, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше. "Еще я хочу похудеть. Обещаю, что также буду документировать этот процесс", – поделился планами парень.

Напомним, ранее инженер из США по имени Кенни Ди отказался от алкоголя. Американец регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно это решение изменило его внешний вид.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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