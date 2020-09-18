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Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью

Рохит Ройгр из австралийского Мельбурна 100 дней не пил газировку и рассказал на видео о том, как за это время изменилось его самочувствие. Ролик появился на странице парня в социальной сети TikTok.

В начале июля Ройгр публично признал, что злоупотребляет энергетическими напитками и газировкой, и пообещал избавиться от этой вредной привычки.

"Я выпивал две банки колы каждый день и способен опустошить банку энергетического напитка всего за четыре секунды. Хотя врачи настоятельно советовали мне не делать этого", – рассказывает австралиец.

Рохит начал употреблять только полезные напитки. Чтобы точно не сорваться, он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью.

По словам экспериментатора, через девять дней воздержания от вредных напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Ройгр стал более энергичным, занялся спортом и начал следить за питанием.

В финале эксперимента австралиец опубликовал очередной ролик, в котором заявил, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше. "Еще я хочу похудеть. Обещаю, что также буду документировать этот процесс", – поделился планами парень.

Напомним, ранее инженер из США по имени Кенни Ди отказался от алкоголя. Американец регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно это решение изменило его внешний вид.

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