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Необычный щенок с хвостом на голове попал на фото: "Это самый крутой пес в мире"

"Дополнительный хвост" не соединен ни с какими жизненно важными органами, утверждают ветеринары

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:13
У щенка по кличке Нарвал растет на голове хвост
У щенка по кличке Нарвал растет на голове хвост
Фото: facebook.com/macthepitbull

Персонал зоозащитной организации Mac's Mission в американском штате Миссури нашли на улице бездомного щенка-мутанта, у которого из головы растет хвост. Они забрали питомца в приют, после чего сфотографировали животное и разместили снимок в Facebook. Щенка в шутку окрестили Нарвал, маленький волшебный пушистый единорог, из-за сходства с рогатым морским млекопитающим нарвалом и мифическим созданием.


Ветеринары осмотрели щенка-мутанта
Ветеринары осмотрели щенка-мутанта
Фото: facebook.com/macthepitbull

"Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить Нарвала в самого крутого щенка в мире", – пошутили ветеринары в комментарии для таблоида The Mirror. Они заключив, что "дополнительный хвост" не соединен ни с какими жизненно важными органами. Отросток никак не мешает щенку, поэтому его можно не удалять.

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Ветеринары хотят понаблюдать за здоровьем щенка, поэтому решили оставить его в приюте на какое-то время и пока не искать ему хозяев.

Ранее пользователи Instagram нашли "самую печальную собаку в мире" – это английский бульдог, которого прозвали Мадам Брови. Кроме этого, мы публиковали фото собаки с"самой необычной" мордой в мире.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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