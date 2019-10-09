Необычный талисман "Киевпастранса" высмеяли в сети: фото

Художник Александр Грехов нарисовал альтернативный вариант талисмана – "трансформер Богдан"

У талисмана "Киевпастранса" появился конкурент Фото: Сегодня

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" представило свой новый талисман – Киевпастрансформер. Генеральный директор компании Дмитрий Левченко написал на своей странице в Facebook, что это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта".

Киевпастрансформер Фото: Дмитро Левченко / facebook.com

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"Модель "Киивпастрансформер" – это уникальное художественное, персонифицированное и коммуникативное произведение", – указывается в сообщении.

Скриншот: Дмитро Левченко / facebook.com

Автор идеи и куратор "полномасштабного проекта трансформации компании" – Дмитрий Левченко.

"Говорил это неоднократно и сегодня подчеркиваю еще раз, если мы живем в веке прогрессивных технологий, где человек вынужден конкурировать с роботом, то единственным разумным подходом я вижу не борьбу, а партнерство. Мы пожимают друг другу руки: человек и трансформер", – отметил он.

К слову, на появление талисмана "Киевпастранса" с юмором подошел художник Александр Грехов , который нарисовал его альтернативный вариант – "трансформер Богдан".

Напомним, ранее мы писали, что клубный маскот "Кельна" козел Хеннес уходит на покой после того, как он 11 лет верой и правдой служил футбольному клубу. Причина – проблемы со здоровьем, которые были обнаружены ветеринарами. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в Токио презентовали олимпийских роботов-талисманов.

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