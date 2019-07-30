Неопытный косметолог случайно удалил женщине брови: фото

Коллин Рис утверждает, что после посещения салона красоты у нее началась аллергическая реакция

Коллин Рис Фото: trianglenews

37-летняя жительница Великобритании по имени Коллин Рис перед недельным отпуском на Тенерифе (Испания) решила привести себя в порядок и отправилась в салон красоты. Однако после косметических процедур, сделанных неумелой стажеркой, клиентка осталось без бровей.

"Мои брови выросли чуть больше своей нормальной формы, и я решила их немного выщипать", – рассказывает Рис в комментарии для портала News.com.au.

Коллин Рис Фото: trianglenews Коллин Рис Фото: trianglenews Коллин Рис Фото: trianglenews Коллин Рис Фото: trianglenews Коллин Рис Фото: trianglenews Коллин Рис Фото: trianglenews 1/6

Британка утверждает, что мастер, которой обслуживает ее всегда, в тот день был занят, поэтому ей пришлось обратится за помощью к косметологу-стажеру. После процедуры специалист сказала, что брови нужно немного подвести карандашом. Однако перед этим Рис успела взглянуть на себя в зеркало и обнаружила, что у нее полностью сбрита центральная часть левой брови.

Старший косметолог попробовала исправить ситуацию и нарисовала женщине жирные брови в стиле Angry Birds. Рис пыталась смыть их влажными салфетками, но краска уже въелась в кожу. Кроме того, у нее началась аллергическая реакция – ее лицо опухло.

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Коллин Рис написала пост на Facebook с просьбой помочь ей исправить ситуацию. На него откликнулась ее подруга-косметолог, которая рассказала ей, как рисовать на тонированных бровях.

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