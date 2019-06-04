Неожиданная находка в шкафу обеспечила семью на всю жизнь

Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов – 3,4 млн гривен

Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's

Шотландская семья из британского Эдинбурга случайно нашла в шкафу невероятно ценную реликвию – шахматную фигурку с острова Льюис. Эта коллекция считается одной из самых редких и важных для ценителей европейской культуры. Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов (3,4 млн гривен).

"Фигурка воина немного разбита, у нее нет левого глаза. Но это только добавляет ей обаяния", — отметил Александр Кадер, специалист аукционного дома Sotheby's в Лондоне.

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Как утверждает представитель семьи, в середине XX века его дед владел собственным антикварным магазином в Эдинбурге. Он приобрел эту фигурку из моржовой кости в 1964 году всего за пять фунтов стерлингов (170 гривен). В его бухгалтерской книге предмет был заявлен под другим наименованием, поэтому он не знал о том, что стал владельцем важной реликвии. После его смерти она попала к родственникам, которые бережно хранили ее 50 лет.

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Шахматы с острова Льюиса – коллекция из 93 фигурок, изготовленных в средние века. Каждый предмет искусно вырезан из моржового бивня, и лишь несколько шахматных фигур изготовлены из китового зуба. В настоящее время 11 из них хранятся в Национальном музее Шотландии, а остальные – в Британском музее.

Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's Шахматная фигурка с острова Льюис Фото: Sotheby's 1/5

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