Неожиданное нападение акулы на мужчину попало на видео

Встречи человека и белой акулы случаются крайне редко, утверждают природоохранители

Группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Запись появилась на официальном YouTube-канале Atlantic White Shark Conservancy.

Природоохранный комитет по охране белых акул в Атлантике предупредил в подписи к видео, что встречи человека и белой акулы случаются крайне редко, но людям не стоит терять бдительность.

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Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал стоял на мостике исследовательского судна и снимал на камеру GoPro акул под водой, когда на поверхность выпрыгнула самка белой акулы 2,7 метра в длину. На кадрах видно, как хищница неоднократно пытается укусить мужчину за ноги, однако тот вовремя отпрыгивает в сторону.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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