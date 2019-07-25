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Похоронить с любимчиком: неожиданное завещание жены удивило британца

Последнее желание женщины может показаться несколько странным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Британка удивила мужа странным завещанием
Британка удивила мужа странным завещанием
Фото: Depositphotos

Жительница британского Уэльса по имени Хилари Хьюз попросила у своего супруга, 79-летнего Гетина, похоронить ее на кладбище домашних животных, которое располагается во Флинтшире. Именно там в марте текущего года пара простились со своей собакой Пэтси, которую женщина очень сильно любила. Сама Хилари умерла от рака через несколько месяцев после смерти питомца, сообщает издание Daily Mirror.

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"Жена сразу сказала, что хочет, чтобы ее похоронили тут, рядом с Пэтси, как только узнала, что так можно, – говорит 79-летний мужчина. – Я даже не пытался ее отговорить. На самом деле, однажды к ней присоединюсь и я, и мой пасынок".

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Ранее семейство Хьюз приобрело большой участок, на котором достаточно места для погребения двух домашних животных и трех человек. Сейчас на этом кладбище могилы Хилари Хьюз и пса Пэтси венчает общее надгробие с металлической статуэткой собаки.

"Сегодня" также писали, как мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах. Креме того, мы сообщали, что в Фастове перепутали покойников.

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