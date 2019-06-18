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"Неприличное селфи" обезьяны рассмешило туристов: фото

На одном из изображений животное показало средний палец, рассказывают путешественники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
Обезьяна сделала забавное селфи
Обезьяна сделала забавное селфи
Фото: catersnews

Во время семейного путешествия на Бали туристы из австралийского Квинсленда посетили знаменитый лес обезьян в Убуде. Как сообщает Daily Mail, местный гид предложил им сделать несколько снимков с животными. Одна из обезьян сразу же подбежала к приезжим на курорт гостям, схватила камеру и сделала пару забавных снимков. 

Когда туристы посмотрели фото, они были удивлены. Во-первых, обезьяна сделала настоящее селфи, захватив в кадр свою мордочку и сидящих на заднем фоне людей. Во-вторых, на одном из изображений животное показало средний палец.

Смотрите видео: обезьяна опустошила туристу бутылку пива

Австралийцы отметили, что "обезьяна определенно была дерзкой", но эти фото сделали их путешествие незабываемом.

Обезьяна сняла "неприличное" селфи на камеру туристов
Фото: catersnews
Обезьяна сняла "неприличное" селфи на камеру туристов
Фото: catersnews
Обезьяна сняла "неприличное" селфи на камеру туристов
Фото: catersnews
Обезьяна сняла "неприличное" селфи на камеру туристов
Фото: catersnews
Обезьяна сняла "неприличное" селфи на камеру туристов
Фото: catersnews
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Ранее "Сегодня" писали, что в Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Ранее мы также рассказывали, как обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка.

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