Неудачная шутка: мужчина купил пиццу со свастикой из колбасы, фото

Как выяснилось, это блюдо не должны были отдавать никому из клиентов

Джейсон Ласка из американского штата Огайо заказал в заведении Little Caesars пиццу и "потерял дар речи", когда увидел, что колбаса в блюде выложена в форме свастики. Об этом пишет сайт CNN.

"Моя жена спросила: "Милый, ты точно заказал это?". Я обернулся, увидел выражение полного шока на ее лице, а затем посмотрел на пиццу и ужаснулся", – вспоминает Ласка.

Пара сразу же позвонила в пиццерию, чтобы пожаловаться. Менеджер сообщил, что "сотрудники пиццерии просто подшучивали друг над другом и пиццу не должны были отдавать никому из клиентов". При этом он добавил, что причастных к инциденту сотрудников все же уволили.

"Мы за расовое разнообразие в нашей стране. Все, чего мы хотим, чтобы этой ненависти пришел конец", – прокомментировала Мисти, жена Джейсона, в интервью порталу FOX8.

Напомним, пользовательница Twitter по имени Наташа поделилась с подписчиками невероятной историей. Дело в том, что она в течение 14 дней получила 14 бесплатных пицц с ананасами. Девушка сначала подумала, что это подарок от тайного воздыхателя и прошла все стадии от восторга до ужаса. Однако правда оказалась намного прозаичнее.

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