Невероятная находка в машине осуществила мечту семейной пары

Возлюбленные рассказывают, что сначала не могли в это поверить

Американцы нашли в бардачке выигрышный лотерейный билет Фото: Depositphotos

Невероятная история произошла в американском штате Миссури: семейная пара Джозеф и Карен Мур нашли в бардачке своей машины выигрышный лотерейный билет.

По информации портала UPI, супруги заехали за чашкой чая по пути на работу и обнаружила в бардачке автомобиля несколько забытых лотерейных билетов Powerball. "Она проверила результаты розыгрыша и спросила меня в сообщении, знаю ли я, что значит фраза "Шанс на победу"", — говорит мужчина.

Джозеф рассмотрел на фотографии комбинацию чисел на билете, датированном 6 октября 2018 года, и заключил, что семья что-то выиграла. "Я принялся искать в интернете точную сумму денежного приза, — вспоминает удачливый американец. — Когда я увидел на экране 50 тысяч долларов, я не мог в это поверить".

Любитель азартных игр отправился в главный офис лотереи, чтобы обналичить выигрыш. Оказалось, срок годности билета составлял 180 дней, а Джозеф приехал за деньгами на 179-й. "Я зашел со словами: "Пожалуйста, скажите мне, что билет все еще действителен"", — отметил американец.

На выигранные деньги семья планирует отправиться в путешествие, о котором они мечтали много лет.

Напомним, мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов. Кроме того, ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси.

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